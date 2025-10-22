Боксеры из Истры стали призерами турнира памяти чемпиона СССР Олега Коротаева

Боксеры выбились в лидеры на Всероссийском турнире памяти четырехкратного чемпиона СССР Олега Коротаева и XIII Открытом кубке класса «Б», посвященному основателю завода электростали Николаю Второву. В соревнованиях участвовали ученики спортивного комплекса «Арена-Истра».

Турнир проходил с 29 сентября по 4 октября в Москве, а Кубок — с 10 по 12 октября в Электростали.

Все спортсмены показали себя на высшем уровне, но среди всех выделился Владислав Кутний. Он боролся в возрастной категории от 15 до 16 лет. На двух соревнованиях борец завоевал золото. На турнире он выиграл два поединка со счетом 5:0. Последний его бой даже остановил судья, потому что Владислав продемонстрировал явное преимущество в отличие от соперника.

На Кубке также второе место занял Сергей Королевич, третье досталось Даниилу Орлюкову, Илиану Костенникову и Роману Дьячкову. Готовил к соревнованиям боксеров тренер Александр Барышников.