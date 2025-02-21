Боксеры из Истры победили на первенстве Московской области

Сергей Королевич в весовой категории 48 килограммов занял второе место. Он провел три сражения, но в финале не смог одержать победу над бойцом из Долгопрудного. Юноша получил специальный приз «За волю к победе».

Алексей Королев в весе 90 килограммов завоевал первое место. Он одержал победы над боксерами из Ногинска, Раменского и Красногорска.

Благодаря этому оба спортсмена отправятся с 10 по 16 марта на первенство ЦФО России по боксу, которое пройдет в селе Покровское в Одинцовском округе. Ребята тренируются в спорткомплексе «Арена-Истра» у Александра Барышникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье построят три спорткомплекса в этом году.