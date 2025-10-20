Боксеры из Богородского округа выиграли золото на чемпионате мира

Воспитанники отделения бокса Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Володя Мнацаканян и Константин Опольский в составе команды ЦСКА стали победителями чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Состязания проходили в Рио-де-Жанейро.

Чуть ранее, в Музее спортивной славы ЦСКА прошла церемония проводов сборной команды клуба. С ребятами из Богородского округа встретились начальник ЦСКА, полковник Артем Горомов, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев и руководитель департамента олимпийского бокса Федерации бокса России Андрей Истомин.

Отметим, что Международный совет военного спорта (CISM) основали 18 февраля 1948 года во Франции. Сегодня он входит в число крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.