Боксеры из Балашихи заняли призовые места на международном турнире в Хабаровске

Боксеры из Балашихи завоевали призовые места на международном турнире памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который прошел в Хабаровске. На соревнования приехали сильнейшие боксеры из России, а также спортсмены из Алжира, Германии, Китая, Южной Кореи и Сербии.

Боксер из Балашихи Юрий Двали стал победителем в весовой категории до 60 килограммов. Спортсмен отметил, что особенно важным моментом для него стало выступление под российским флагом и гимном.

Еще один представитель Балашихи — Илья Куликов — занял второе место в своей весовой категории. Боксер рассказал, что занимается этим видом спорта уже 20 лет.

«Это быстрые шахматы. Тут же не только мордобой, но и мышление, быстрое мышление, координация, сила, выносливость, характер», — подчеркнул он.

Подготовку к турниру спортсмены начали задолго до поездки в Хабаровск. Тренировки проходили пять раз в неделю, а восстановиться после нагрузок помогали банные процедуры.

Спортсмен из Богородского округа Владимир Мнацаканян также стал победителем международных соревнований по боксу. Сейчас боксеры продолжают интенсивно готовиться к чемпионату России, который станет отбором на европейские и мировые соревнования.