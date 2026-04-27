Боксер из Богородского округа победил на международном турнире

Спортсмен из Богородского округа Владимир Мнацаканян стал победителем международных соревнований по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова среди мужчин 19-40 лет. Турнир проходил в Хабаровске с 20 по 25 апреля.

В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов из 21 страны, включая Россию, Камерун, Сербию, Армению, Азербайджан, Алжир, Казахстан, Кубу, Китай, ЮАР, Таиланд, Марокко, Монголию и Белоруссию.

Подготовили богородского спортсмена к соревнованиям тренеры Валерий Бирюков и Игорь Байкин.

Сильнейшие спортсмены выступали в 13 весовых категориях среди мужчин. Нынешние соревнования побили прошлогодний рекорд по числу участников и географии. По словам организаторов, это — турнир памяти и чести.

Константин Коротков — пример мужества и отваги для многих поколений спортсменов. Всего за восемь лет занятий боксом он стал одним из лучших в стране, а затем ушел на фронт. Звание Героя Советского Союза получил за бой на Днепре, где после ранения командира принял командование на себя и отбил восемь вражеских контратак. Погиб при освобождении австрийского города Поттенштайн — за месяц до победы.