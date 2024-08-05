Боксерша из Люберец вышла в четвертьфинал первенства Европы

В четвертьфинал первенства Европы по боксу вышла спортсменка из городского округа Люберцы София Титова. Более 360 боксеров из 30 стран поборются на соревнованиях за титул победителя.

Воспитанница «Комплексной спортивной школы олимпийского резерва» в Люберцах София Титова выступит в четвертьфинале первенства Европы по боксу в категории «девушки 13-14 лет».

«Представительница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец София Титова одержала победу раздельным решением судей 4:1 над Сила Кутлута Умму из Турции и вышла в четвертьфинал Первенства Европы по боксу», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Бои пройдут во вторник, 6 августа, в Боснии и Герцеговине. Соперницей Софии станет Доссен Рут из Ирландии.

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