Боксер Святослав Тетерин из Люберец победил на всероссийских соревнованиях

На всероссийских соревнованиях по боксу в Воронеже спортсмен из городского округа Люберцы Святослав Тетерин завоевал золото в весовой категории свыше 92 килограммов. Участие в состязаниях приняли 89 боксеров из 23 регионов страны.

Всероссийские соревнования по боксу «Кубок губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева» среди мужчин 19-40 лет прошли в Воронеже с 12 по 17 августа. Первую ступеньку пьедестала занял спортсмен из Люберец Станислав Тетерин. Боксер обошел в финале Владислава Вишева из Санкт-Петербурга. Теперь Станислав выступит на чемпионате России — 2024.

Ранее Святослав Тетерин в составе команды Центрального федерального округа «Тула» одержал победу на всероссийском командном турнире «Кубок Победы». Команда Тетерина в суперфинале обыграла сборную Приволжского федерального округа «Кама» со счетом 3:2.

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