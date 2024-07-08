Боксер Юрий Двали из Балашихи завоевал золото на всероссийском турнире

Спортсмен показал отличный результат в девятых всероссийских соревнованиях по боксу на летней Универсиаде, которые прошли в Уфе. Всего участвовали 64 боксера из 18 регионов России.

Юрий Двали тренируется в спортивном клубе имени Агеева. На соревновании спортсмен выступал в категории до 57 килограммов. В этом году это не первая его победа. Он уже завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу среди студентов памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, Заслуженного тренера СССР, профессора Киселева, после чего вошел в состав сборной России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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