Боксер из Люберец завоевал бронзу на межрегиональном турнире

Тринадцатый традиционный межрегиональный турнир по боксу памяти мастера спорта России Сергея Нейчева прошел в спортивной школе «Орбита» в Люберцах. Одним из призеров стал местный спортсмен Дмитрий Силенко, завоевавший бронзу в своей весовой категории.

Финальные поединки состоялись 24 января. В них приняли участие около 40 боксеров из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Костромской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Соревнования имеют статус класса „Б“, что позволяет участникам выполнить норматив кандидата в мастера спорта, и с каждым годом турнир развивается и привлекает все больше сильных спортсменов», — отметил председатель правления Люберецкой Федерации бокса Павел Шмелев.

Силенко выступал в весовой категории 63,5 килограмма. Звания «Лучших боксеров» турнира получили Денис Ледейщиков из Московской области и Сергей Карабулов из Владимирской области.

Турнир памяти Сергея Нейчева, который тренировался у заслуженного тренера города Дзержинский Василия Долбитикова, проводится в тринадцатый раз.