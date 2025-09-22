Боксер из Королева стал победителем всероссийского турнира
Традиционные всероссийские соревнования по боксу прошли в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. Спортивное мероприятие посвятили памяти легендарного генерала авиации Героя России Канамата Боташева.
В турнире участвовали лучшие молодые боксеры со всей России в возрасте 14-15 лет. На ринге сражались за награды спортсмены из 34 регионов страны.
Королев на соревнованиях представлял воспитанник школы олимпийского резерва Сергей Курочкин. В поединках он продемонстрировал высокий уровень подготовки, выдающиеся бойцовские качества, стойкость и технику, став победителем турнира.
Судьи особо отметили боксера из Королева за проявленные в напряженной борьбе личные качества. Молодой чемпион был награжден специальным призом «За волю к победе».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.