Боксер из Королева стал победителем всероссийского турнира

Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Николая Никифорова-Денисова» проходили в Санкт-Петербурге. Турнир собрал 213 спортсменов из 44 регионов России.

Участники боролись не только за призовые места, но и за путевку в юниорскую сборную России, которая будет представлять страну на международных турнирах. Это добавило боксерам мотивации.

Одним из триумфаторов соревнований стал Владимир Орлов из Королева, который завоевал золотую награду в весовой категории до 48 килограммов. Блестящая техника помогла спортсмену уверенно провести все поединки. Кроме заслуженной медали, Владимиру Орлову вручили специальный приз «Лучший боксер» турнира.

Ранее воспитанник школы олимпийского резерва «Королев» Сергей Курочкин стал победителем финала Всероссийских соревнований по боксу, посвященных памяти заслуженного тренера России Александра Аксенова.