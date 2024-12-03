Боксер из Фрязина стал победителем всероссийского турнира

Соревнования по боксу «Гран-при Тулы» проходили в конце ноября. Работник фрязинского предприятия «Исток» показал на турнире великолепный результат.

Около сотни сильнейших спортсменов из 23 регионов России боролись за победу в 13 весовых категориях. Турнир проходил по олимпийской системе – после первого поражения в поединке боксеры выбывали из числа претендентов на медали.

Саидамир Салохидинов из Фрязина выступал в весовой категории до 67 килограммов. Спортсмен провел на турнире четыре схватки, в каждой из которых уверенно одержал победу над соперником, и завоевал заслуженную золотую медаль. Кроме того, боксеру будет присвоено звание мастера спорта России.

Саидамир Салохидинов признался, что победа далась ему нелегко. Спортсмен рассказал, что доходил до финала мастерских турниров уже неоднократно, но выиграть сумел впервые.

Боксер готовится к соревнованиям под руководством заслуженного тренера России Сергея Рыжикова во дворце спорта «Олимп». Саидамир Салохидинов планирует упорно тренироваться, чтобы попасть в состав сборной России и стать мастером спорта международного класса.

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