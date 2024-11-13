Боксер Александр Поветкин зарегистрировал рождение сына в Чехове

Легендарный боксер Александр Поветкин в третий раз стал отцом. Свидетельство о рождении сына он получил в Чеховском отделе ЗАГС, о чем сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Третий ребенок в семье прославленного спортсмена — Мирон Александрович — родился 29 октября.

«Нужно, чтобы дети любили и уважали свою родину, землю, родителей. Нужно самому быть порядочным, тогда и дети будут такими же. Обязательно нужно, чтобы ребенок занимался спортом. В воспитании нужно начинать с себя, ведь дети в первую очередь берут пример с родителей», — поделился мнением многодетный отец Александр Поветкин.

Имя Мирон появилось на Руси во времена раннего христианства. Греческое по происхождению, оно изначально использовалось православными и греко-католиками. Обладает звучным произношением, а также хорошими характеристиками.

Самые редкие имена, которые давали новорожденным в Подмосковье в этом году, назвали в Минсоцразвития. В список вошли Искра, Алфей и Октавиан.