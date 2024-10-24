Искра, Алфей, Октавиан. Какие имена новорожденных стали самыми редкими в Подмосковье в 2024 году

Самые редкие имена, которые давали новорожденным в Подмосковье в этом году, назвали в Минсоцразвития. В список вошли Искра, Алфей и Октавиан.

«С начала года в Подмосковье зарегистрировали уже почти 55 тысяч новорожденных. Родители выбирают для малышей самые разные имена, как привычные каждому (София, Анна, Александр и Михаил), так и необычные. В их числе Искра, Ясна, Алфей, Октавиан и Август», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Сергей и Галина из Дубны назвали свою дочку Эланной.

«Одна бабушка хотела звать внучку Ланой, а вторая — Анной. А нам хотелось, чтобы у доченьки было необычное и красивое имя. Вот и получилось — Эланна», — рассказали родители о своем выборе.

Имя ребенку присваивают в момент регистрации рождения. Это можно сделать сразу в роддоме или перинатальном центре. Родители вправе назвать своего ребенка как им нравится, но имя не должно обозначать титулы и звания, содержать числовые символы, сокращения и нецензурные слова.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.