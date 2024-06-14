Бойцы СВО смогут пройти реабилитацию после травм головы в Солнечногорске

Фото: 360 Солнечногорск

Специалисты Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии восстанавливают после тяжелых повреждений мозга бойцов специальной военной операции. Для этого используют коптер.

Силой мысли пациент поднимает дрон, а кистью руки управляет им. Такая методика позволяет восстановить когнитивные функции мозга и решить психологические проблемы. Этот способ реабилитации пока используется в тестовом формате, но в будущем планируется дать ей более массовое применение.

«Такая технология выполняет сразу три важных задачи: позволяет решить психологические проблемы, например, побороть страх от жужжания коптера, восстанавливает когнитивные функций и вселяет пациентам веру в себя и собственные силы», — рассказала заведующая отделом нейрореабилитации и реабилитационных технологий Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологи Марина Штерн.

360 Солнечногорск
Фото: 360 Солнечногорск
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360 Солнечногорск
Фото: 360 Солнечногорск
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Всего с момента начала специальной военной операции в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии помогли уже примерно четырем сотням участникам специальной военной операции. Также в Луганске постоянно работает выездная бригада со специалистами центра, которые помогают проводить операции на месте и маршрутизируют раненых.

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