Бойцы СВО поблагодарили Солнечногорск за передачу гуманитарной помощи

Военнослужащие специальной военной операции записали видеообращение для Солнечногорска со словами благодарности за предоставленную помощь. Из муниципалитета им передали комплект оборудования спутниковой связи и средства индивидуальной защиты.

Бойцы поблагодарили главу городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, а также его заместителя Викторию Куракову и представителей структурных подразделений администрации. Они рассказали, что комплект оборудования спутниковой связи и средства индивидуальной защиты повысят эффективность выполнение боевых задач и помогут чаще быть на связи с родными.

«Для бойцов, которые несут службу по контракту, действуют различные программы поддержки. Уверен, что доблесть, отвага и ответственность наших бойцов приведут наши войска к победе», — отметил Михальков.