Бойцы СВО поблагодарили Солнечногорск за передачу гуманитарной помощи
Военнослужащие специальной военной операции записали видеообращение для Солнечногорска со словами благодарности за предоставленную помощь. Из муниципалитета им передали комплект оборудования спутниковой связи и средства индивидуальной защиты.
Бойцы поблагодарили главу городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, а также его заместителя Викторию Куракову и представителей структурных подразделений администрации. Они рассказали, что комплект оборудования спутниковой связи и средства индивидуальной защиты повысят эффективность выполнение боевых задач и помогут чаще быть на связи с родными.
«Для бойцов, которые несут службу по контракту, действуют различные программы поддержки. Уверен, что доблесть, отвага и ответственность наших бойцов приведут наши войска к победе», — отметил Михальков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил добровольцам из «БАРСа» государственные награды.
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