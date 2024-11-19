Волонтеры из Лобни передали посылки бойцам СВО

Волонтеры из Лобни преодолели тысячи километров, чтобы лично передать помощь бойцам. В эту поездку они доставили более трех тонн необходимых вещей.

Активисты Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей посетили пять регионов: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Белгородскую области. Вместе с теплыми вещами, буржуйками и укрывной пленкой для строительства блиндажей волонтеры привезли строительные материалы: бензопилы, гвозди, лопаты, профили, болгарки и даже два танковых аккумулятора.

«Спасибо всем, кто помогает! Любая поддержка приближает нас к Победе!» — отметила глава Лобни Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».