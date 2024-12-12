Бойцы из Воскресенска победили на всероссийском турнире по единоборствам

Спортсмены из Воскресенска завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях по Восточному боевому единоборству. Они выступили в личных и командных зачетах.

Воскресенск на турнире представили воспитанники спортивной школы по единоборствам. Состязания прошли в Лобне.

Участниками стали свыше 800 спортсменов из 25 регионов России. Они выступали в личных и командных зачетах.

Степан Поляков и Андрей Степанов из Воскресенска завоевали бронзу Кубка России среди взрослых спортсменов 18 лет и старше. Серебряными призерами они стали в командной дисциплине.

Варвара Сычикова стала победителем всероссийских соревнований среди спортсменов 11-17 лет. Иван Кирсанов и Григорий Баклушин также завоевали золотые награды в личном зачете.

Второе место в личном выступлении завоевал Дмитрий Жуков. В командной дисциплине бронза — у Вячеслава Позднышева, Ивана Кирсанова, Егора Калинина и Дмитрия Жукова.

Кроме того, Андрей Степанов, Григорий Баклушин, Степан Поляков и Иван Кирсанов выполнили норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта».

Отметим, что также в рамках состязаний провели межрегиональное первенство по восточному боевому единоборству среди спортсменов младшего возраста 8-10 лет. Победителями в личном зачете стали Ева Хлопотова и Марк Шебаршов, серебряные награды завоевали Максим Пронин и Ульяна Дулина из Воскресенска. В командной дисциплине победили Ева Хлопотова и Софья Шатохина.