Бойцы из Истры победили на всероссийском турнире по киокусинкай

В Москве завершились Всероссийские соревнования по киокусинкай «Большое Противостояние». Команда Московской области, в состав которой вошли и спортсмены из Истры, выиграла первое общекомандное место.

Всего на турнире собрались свыше 1500 участников из разных регионов России. Муниципальный округ Истра на состязаниях представили шесть воспитанников Спортивного Фонда Молодежи «Характер Спортсмена».

Сияна Зиныч завоевала золото среди девочек 12-13 лет в категории до 55 килограммов. Среди юношей 16-17 лет в категории до 60 килограммов отличился Владислав Ткач. Спортсмен выиграл бронзовую медаль.

