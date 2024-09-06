Бойцы из Балашихи выиграли более 250 медалей по тхэквондо в прошлом сезоне

Больше тысячи ребят занимаются в спортивной секции школы тхэквондо Дмитрия Яковлева в Балашихе. За прошедший сезон ребята завоевали 187 золотых и 68 серебряных медалей.

Спортсмены из Балашихи участвуют в соревнованиях разного уровня — от регионального до всероссийского. В округе работает одно из самых сильных заведений по боевому искусству — школа тхэквондо Дмитрия Яковлева подготовила свыше тысячи спортсменов разного возраста. В прошлом сезоне они завоевали более 250 медалей.

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