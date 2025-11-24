Бойца СВО с осколком в глазнице спасли в больнице в Жуковском

Фото: Операционная с новейшим медицинским оборудованием в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Мужчина в возрасте 45 лет поступил в больницу в Жуковском с жалобами на боль в области глазницы. Пациент — участник СВО, который ранее получил осколочное ранение в голову. Пуля попала в лицевой скелет и оставила несколько пробоин в шлеме и бронежилете.

После получения ранения боец восстановился и вернулся на передовую, однако забытый осколок напомнил о себе болью в глазнице, где врачи выявили инородное тело. Мужчину срочно госпитализировали.

«Блуждающий по орбите глазницы осколок грозил пациенту потерей зрения. В ходе операции, которая длилась около двух часов, осколок был зафиксирован и извлечен из глазницы. Это оказался металлической лепесток, размером меньше одного сантиметра и толщиной менее одного миллиметра», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Никитин.

Сейчас пациент полностью восстановился и находится дома. После отпуска он вернется в зону СВО для продолжения службы.