Богослужения в честь Пасхи пройдут в храмах Истры

Уже в эти выходные, 19 и 20 апреля, верующие христиане смогут освятить куличи, яйца, а также принять участие в божественных литургиях. Сделать это можно будет во всех храмах муниципального округа Истра.

Подготовили актуальное расписание, где и когда можно освятить пасхальные угощения и часы литургий храмов округа. По традиции центральным станет Новоиерусалимский монастырь, он ежегодно принимает в эти дни тысячи паломников.

Там с 9:00 до 21:00 пройдет освящение куличей. В Мироносицком храме после службы и до 18:00. В церкви Вознесения Господне освящать куличи будут до 15:00. В Никольском храме с 11:00 до 14:00, в Георгиевском в Дедовске 12:00–18:00 — освящение куличей. Полунощница во всех храмах кроме последнего в 23:30, в Дедовске в 23:00.

20 апреля в храмах крестный ход начнется в двенадцать часов ночи.

Отметим, что божественные литургии будут проходить во всех храмах муниципального округа Истра, в основном в Истре и Дедовске.