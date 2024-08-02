Богослужение прошло в Серпухове в престольный праздник Ильинского храма
Богослужение архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия прошло в Серпухове. Там отметили престольный праздник Ильинского храма.
На богослужение пришли сотни жителей Серпухова. Проводить праздник в главный для храма день уже стало доброй традицией. После литургии и крестного хода прошел концерт, также для гостей провели чаепитие.
«Храм для нашего округа имеет огромную ценность, поскольку не закрывался даже в самое сложное время революционных гонений. Здесь сохранены уникальные иконы прошлых столетий, есть своя особенная молитвенная духовная атмосфера», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.
Заместитель главы округа Татьяна Орлова поблагодарила владыку Аксия за внимание.
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