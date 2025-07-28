Богослужение к 890-летию города прошло в Волоколамске

Праздничная литургия ко Дню города состоялась в Волоколамске. Ее возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Мероприятие прошло в Воскресенском соборе Волоколамского кремля. Участники вознесли молитвы за родной город и его жителей.

«Духовное начало праздника подчеркнуло глубокие исторические корни Волоколамска и связь поколений, объединенных любовью к малой родине», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Глава округа поблагодарила архиепископа Фому за торжественное богослужение и передала ему букет белых роз.

После завершения литургии прихожане приняли участие в митинге у мемориала «Вечный огонь». Они отдали дань уважения героическому прошлому города воинской славы Волоколамска. Так, в годы Великой Отечественной войны 14 тысяч жителей округа сражались на фронте.