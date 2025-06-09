Богослужение и концерт к Троице прошли в Воскресенске

В Иерусалимском храме Воскресенска прошли торжественные мероприятия к празднованию Святой Троицы. Для прихожан организовали богослужение и концерт.

Божественную литургию и великую вечерню с чтением коленопреклонных молитв провели благочинный первого Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов и клирик собора игумен Ермоген. С праздником прихожан поздравили председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко, а также его заместитель, председатель попечительского совета Иерусалимского храма Сергей Слепов.

После состоялся концерт «Под сенью дивных алтарей». На нем выступил заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Образцов.

Кроме того, гости мероприятия услышали произведения русских и зарубежных композиторов, современных авторов, песни, посвященные 80-летию Победы. На концерте выступили преподаватели и учащиеся местных детских школ искусств, а также ансамбля русских народных инструментов «Импульс» и струнного квартета «Рондо».