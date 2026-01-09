Богородский округ вывел почти 100 дворников на уборку снега

Городские службы Богородского округа направили специалистов и технику на устранение последствий ночного снегопада. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить проезд на всех дорогах.

К уборке снега приступили 99 дворников и 37 единиц техники. Прометанием занимаются 23 специализированные машины, также службы проводят противоледную обработку.

По прогнозам синоптиков, из-за мощных снегопадов высота снежного покрова 9 января может достигнуть высоты 50 сантиметров. Дорожные и городские бросили все силы на то, чтобы расчистить трассы, подъезды к домам и муниципальным объектам, а также остановки общественного транспорта.

Несмотря на снежный шторм, автобусы и трамваи продолжают ходить в Подмосковье в штатном режиме. Губернатор области предупредил местных жителей, что из-за непогоды возможно точечное изменение интервалов.