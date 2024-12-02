Парки Богородского округа открыли зимний сезон

Одинаково яркую праздничную программу подготовили сразу в четырех парках Богородского округа — Центральном и Глуховском в Ногинске, парке «Роща» поселка Обухово и парке «Липовая аллея» Электроуглей.

Заработала резиденция Деда Мороза и почта главного волшебника. Десятки ребят успели написать письма с самыми заветными желаниями и кинуть их в ящик.

Можно было согреться горячим чаем из самовара и угоститься пирогами. После этого на главную сцену вышли сказочные персонажи — елочки. Они разогревали гостей подвижными играми, песнями и танцами. А Дед Мороз со Снегурочкой приехали не одни, а со «светлячками», которые порадовали гостей огненным шоу. После этого главный символ нового года зажгли вместе со всей иллюминацией парка. На этом события не заканчиваются.

«Мы будем дарить настроение каждые выходные. Традиционные игровые программы начинаются в 12 часов дня. С 13 до 14 работают резиденции Деда Мороза, где гости смогут написать письмо, сделать памятные фото, изготовить различные поделки. А ближе к Новому году начнем уже дарить подарки, угощать мандаринами, вкусными конфетами», — рассказала художественный руководитель объединенной дирекции парков Богородского округа Анастасия Пахомова

Организаторы подчеркивают, что яркие программы на весь месяц запланированы во всех четырех парках Богородского округа.