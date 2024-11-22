Глава центра «Активное долголетие» в Красногорске встретился с пенсионерами

В Нахабино открылся центр, который помогает старшему поколению оставаться активным. Богдан Андриянов посетил центр, пообщался с его участниками и обсудил развитие района.

Центр «Активного долголетия» начал работу в августе и уже стал важным местом для жителей Нахабино. Здесь проходят занятия для старшего поколения, которые помогают оставаться в форме и общаться с единомышленниками. Заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов посетил центр накануне фестиваля скандинавской ходьбы, чтобы лично поблагодарить участников и поддержать проект.

«За три месяца работы центра мы видим, как он меняет жизни людей, наполняя их новыми смыслами и энергией. Ваш позитив заряжает!», — заместитель председателя совета.

Андриянов обсудил с жителями планы развития Нахабино на будущий год, а также подчеркнул успехи 2024 года. Особое внимание было уделено благоустройству и новым инициативам для старшего поколения.

Центр стал настоящим подарком для жителей, которые с радостью участвуют в занятиях и делятся теплыми отзывами. Проект продолжает развиваться, а его участники вдохновляют своим примером.

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