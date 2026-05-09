Боец СВО из Подмосковья рассказал о своем прадеде-ветеране

Участник СВО Никита Грединаров поделился с 360.ru историей своей семьи. Он рассказал, что его прадед, когда началась Великая Отечественная война, прошел обучение и отправился на фронт.

Боец назвал героя-родственника очень добрым человеком, который делал все, чтобы его дети выросли порядочными людьми. Он уточнил, что прадед дошел до Германии.

«После окончания войны он получил орден Красной Звезды. Все внуки моего прадеда — мама, ее остальные братья и сестры — очень любили прадеда», — отметил Грединаров.

Его семья переехала в Московскую область из Германии после начала спецоперации. Собеседник 360.ru уточнил, что такое решение он принял вместе с близкими, не желая предавать память предков.

