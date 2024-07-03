Боец СВО из Истры стал участником президентского проекта «Время героев»

Боец из Истры с позывным «Москва», недавно подал заявку на участие в проекте президента Российской Федерации Владимира Путина «Время героев». Мужчина впервые попал в зону боевых действий в 2016 году.

Цель программы «Время героев»: подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей компаний, организаций, округов и городов из действующих и бывших военнослужащих . Условия для участие в программе простые — российское гражданство, высшее образование и участие в специальной военной операции. Все это у мужчины имелось. За семь лет у Москвы было четыре командировки в зону проведения специальной военной. Сначала он попал в снайперский взвод специального назначения, а потом перешел в разведывательную роту.

Высшее образование он получил в этом году. В тылу были места, где ловит Интернет, одногруппники отправляли ему задание, а он скачивал литературу, готовил проекты и так учился. Сейчас боец собирается назад на фронт, а после истечения контракта в ноябре планирует получить еще одно образование для федерального проекта «Время героев» и заняться семьей. Ведь недавно у него родился второй ребенок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками проекта «Время героев» и стал их наставником.

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