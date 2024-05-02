Боеприпас времен Великой Отечественной обезвредили в Дмитрове | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:18 Боеприпас времен Великой Отечественной обезвредили в Дмитрове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Взрывотехники ПСО № 2 «Мособлпожспас» обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке сообщил житель деревни Кузяево в Дмитровском округе.

Заместитель начальника ПСО-2 Денис Совенков рассказал, что боеприпас найден при разборке сарая на частной территории. Хозяин дома самостоятельно вынес снаряд на улицу.

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«Спасатели идентифицировали боеприпас как гранату времен Великой Отечественной войны. Находка не несла угрозу жилому сектору, поэтому с соблюдением необходимых мер безопасности специалисты ликвидировали боеприпас прямо на месте обнаружения», — пояснил Совенков.

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