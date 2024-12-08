Бобслеистка Нина Клименко из Подмосковья победила на первенстве России

Спортсменка из Подмосковья Нина Клименко отметилась успешным выступлением на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, по информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Нина завоевала золотую медаль в соревнованиях двухместных экипажей, где выступала в паре с Алёной Анисимовой из Республики Башкортостан. В этом виде программы второй результат достался команде из Москвы, а бронзовые награды завоевали представители Краснодарского края.

Кроме того, Клименко получила серебряную медаль в дисциплине «монобоб», уступив сопернице из Москвы Софии Степушкиной.

Первенство проходило с 1 по 7 декабря в Сочи и проводилось в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».