Блокадницу Римму Галкину поздравили с 89-летием в Пушкино

Общественный деятель и руководитель реабилитационного центра «Радость моя» Инна Орлова 24 июня поздравила с днем рождения Римму Галкину, председателя окружной организации «Жители блокадного Ленинграда». Она передала подарки от главы округа Максима Красноцветова и поздравительный адрес из Кремля.

Римма Митрофановна родилась в 1937 году и является свидетельницей тяжелых событий блокадного Ленинграда.

«Жизнь у нас была очень трудная. Мы жили с керосинками и печным отоплением на седьмом этаже без лифта и без горячей воды. Такой вот был дом, хоть и в центре Ленинграда», — рассказала именинница.

В 19 лет она вышла замуж за военного летчика, побывала в разных уголках страны: на Камчатке, в Абхазии, Карелии, Эстонии, а с семидесятых годов живет в Пушкино. Ее муж родом отсюда. Здесь она ведет общественную работу, пользуется почетом и уважением, окружена любовью близких.

«Очень рада была познакомиться с Риммой Митрофановной. Несмотря на такой почтенный возраст, она возглавляет Общество блокадников в округе. Она позитивно настроена, несмотря на такую тяжелую судьбу. Желаю Римме Митрофановне крепкого здоровья и долгих лет жизни, наполненных теплом и заботой близких», — поделилась Инна Орлова.