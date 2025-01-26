Близнецы из Подольска стали призерами областного первенства по горнолыжному спорту

На горнолыжном комплексе «Красная Горка» в Подольске состоялось первенство Федерации горнолыжного спорта и сноуборда округа. Двенадцатилетние жители муниципалитета Иван и Даниил Берсеневы заняли на соревнованиях призовые места.

Также на горнолыжном комплексе прошли состязания за кубок младшей любительской лиги Москвы. Участниками соревнований стали около 150 юных спортсменов в возрасте от пяти до 12 лет из 16 горнолыжных комплексов Московской области и Москвы.

Президент любительской лиги горнолыжного спорта Татьяна Ларина выступила на церемонии с приветственным словом. Она поздравила молодых спортсменов с началом соревновательного сезона, а также поблагодарила президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Подольска Искандара Сабурова за организацию состязаний.

Программа предусматривала две трассы и два заезда. Юных спортсменов разделили на четыре группы по возрасту и уровню подготовки: группа U8 для детей 2018-1017 годов рождения, группа U10 для участников 2016-2015 годов рождения, группа U12 для лыжников 2014-2013 годов рождения и группа U14 для ребят 2012-2011 годов рождения.

Иван Берсенев завоевал золотую медаль среди спортсменов группы U14, а Даниил Берсенев выиграл бронзовую. Ребята занимаются горными лыжами с шести лет. Любовь к этому виду спорта детям привил отец.

«На все сборы мы ездим вместе, также хожу с сыновьями на тренировки. Большое спасибо нашему тренеру Виктору Судневу, который заражает своей волей к победе и занимается с нами», — отметил отец мальчиков Даниил Берсенев.

Отметим также, что среди участников группы U8 первым стал подольский спортсмен Михаил Маслов, второе место у лыжниц из Подольска Варвары Сергеевой из группы U12 и Анастасии Любановой из группы U14. Почетное третье место заняли подольские ребята Софья Нефедова из группы U12 и Даниила Берсенев из группы U14.