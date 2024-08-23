Ближе к цивилизации Запрет на квартиры на первых этажах МКД в Подмосковье назвали плюсом

Власти Московской области пересмотрели градостроительные нормативы в регионе и запретили размещать квартиры на первых этажах многоквартирных домов. Благодаря новым нормам градостроительного проектирования ситуация с доступом к инфраструктуре может существенно улучшиться, заявил 360.ru эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, жителям станут доступнее магазины и различные заведения: магазины, аптеки, частные детские сады, парикмахерские и бассейны.

Риэлтор напомнил, что в Подмосковье много малоэтажных домов, но не хватает инфраструктуры. По этой причине жильцам порой приходится тратить много времени, чтобы доехать до магазина или парикмахерской. Если первые этажи освободятся, то это пространство смогут занять сетевые компании, подчеркнул риелтор.

«Для людей это определенный плюс. Я не думаю, что это может как-то повлиять на ценообразование, и в целом это только плюс. Минусов в этом я не вижу», — добавил он.

Еще одним положительным фактором станет то, что первые этажи начнут делать с более высоким потолком.

«Уровень шума уже будет не такой, как если бы второй этаж был на уровне обычного второго этажа», — добавил эксперт.

Ранее руководитель комитета по ипотеке гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков рассказал, как государство может способствовать расширению жилой площади россиян. Он предположил, что решить эту задачу поможет поддержка индивидуального жилищного строительства. По его мнению, для этого необходимо создать государственную строительную корпорацию или стимулировать частный бизнес возводить дома в сельской местности.