Из студий в частные дома. Как поддержка ИЖС повлияет на жизнь россиян
Аналитик Барсуков предложил решить проблему с ИЖС с помощью поддержки бизнеса
Правительство стремится переселить россиян из тесных студий в просторные квартиры и дома, поэтому рассматривает разные варианты достижения этой цели. Решением проблемы может стать поддержка ИЖС — индивидуального жилищного строительства. Подробно о том, как именно власти могут реализовать это, 360.ru рассказал эксперт по недвижимости, руководитель комитета по ипотеке гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.
Жизнь за городом стала нормой
Эксперт выразил мнение, что для расширения жилых площадей стоит сосредоточиться не столько на возведении многоквартирных зданий, сколько на ИЖС — строительстве индивидуальных жилых домов.
«Площадь в домах обычно больше, чем площадь в квартирах, тем более, что в последнее время застройщики очень активно стали строить студии в многоквартирных домах, а студии не позволяют выполнить такого рода поручения президента», — объяснил эксперт.
В качестве еще одной причины он напомнил о тенденции переезда россиян за город. По его словам, люди боялись уезжать, но теперь жизнь вне мегаполисов стала более приспособленной в плане развитой инфраструктуры.
«В последние годы пошла большая активность людей с точки зрения переезда за город, потому что дома стали интересны для людей. Можно сказать, некоторой „нормальностью“», — объяснил Барсуков.
Потребуется поддержка бизнеса
Специалист отметил, что за городом логичнее строить не многоквартирные, а частные дома. Но при этом стоит учитывать тот факт, что застройщики не стремятся осваивать сельскую местность, так как там нужно прокладывать коммуникации.
«У нас застройщики находятся в частных руках. Очевидно, что частники будут стремиться туда, где им интересно, где они максимальную выгоду получат и максимально быстро продадут объекты недвижимости», — подчеркнул Барсуков.
Решением этой проблемы может стать создание государственной строительной корпорации или стимуляция частного бизнеса, констатировал он. Специалист предположил, что президент Владимир Путин на заседании с членами правительства обсуждал именно этот вопрос — помощь компаниям в развитии индивидуального жилого строительства и возведение жилья в регионах.
«В первую очередь будут говорить не о далеком будущем, а о конкретных тактических шагах, которые должно применять правительство, чтобы решать общую стратегическую задачу. Понятно, что она решается тактическими шагами небольшими», — резюмировал Барсуков.
Ранее директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина рассказала, что из-за нацстандарта «зеленого» ИЖС жилье подорожало. Нововведение привело к увеличению расходов для застройщиков, отметила она.