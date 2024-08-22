Из студий в частные дома. Как поддержка ИЖС повлияет на жизнь россиян

Правительство стремится переселить россиян из тесных студий в просторные квартиры и дома, поэтому рассматривает разные варианты достижения этой цели. Решением проблемы может стать поддержка ИЖС — индивидуального жилищного строительства. Подробно о том, как именно власти могут реализовать это, 360.ru рассказал эксперт по недвижимости, руководитель комитета по ипотеке гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

Жизнь за городом стала нормой

Эксперт выразил мнение, что для расширения жилых площадей стоит сосредоточиться не столько на возведении многоквартирных зданий, сколько на ИЖС — строительстве индивидуальных жилых домов.

«Площадь в домах обычно больше, чем площадь в квартирах, тем более, что в последнее время застройщики очень активно стали строить студии в многоквартирных домах, а студии не позволяют выполнить такого рода поручения президента», — объяснил эксперт.

В качестве еще одной причины он напомнил о тенденции переезда россиян за город. По его словам, люди боялись уезжать, но теперь жизнь вне мегаполисов стала более приспособленной в плане развитой инфраструктуры.

«В последние годы пошла большая активность людей с точки зрения переезда за город, потому что дома стали интересны для людей. Можно сказать, некоторой „нормальностью“», — объяснил Барсуков.