Благоустройство у стелы в поселке Красково в Люберцах завершат к 9 мая

Глава муниципалитета Владимир Волков провел встречу с жителями поселка Красково. Он сообщил, что благоустройство у стелы «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» будет закончено ко Дню Победы.

Владимир Волков рассказал, что памятник с пересечения улицы Карла Маркса и Красковского шоссе перенесли осенью прошлого года по просьбе ветеранов во главе с почетным гражданином поселка, военным летчиком первого класса Георгием Новиковым.

В настоящее время завершается реставрация монумента. Планируется до 20 апреля уложить брусчатку на бетонированной площадке при подходе к памятнику, а также на территории внутри объекта. После этого специалисты выполнят подсыпку грунта и засеют газон.

«7 мая мы планируем провести здесь патриотическую акцию „Сад памяти“, в рамках которой высадим 100 кустов сирени — приглашаю всех принять участие!» — добавил Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета отметил, что сейчас ведется работа по включению знакового для поселка места — территории у Большого Красковского карьера и прилегающего к нему парка Победы — в федеральную госпрограмму. Голосование по «Формированию комфортной городской среды» начнется на портале госуслуг 21 апреля. Владимир Волков призвал жителей округа поддержать проект благоустройства.