Благоустройство Центральной улицы завершат в Дубне к лету 2025 года

В Дубне возобновили работы по благоустройству Центральной улицы. Подрядчик построит тротуары вдоль жилых домов и установит малые архитектурные формы.

Бетонное основание тротуаров готово под плитку — выложат пять тысяч квадратных метров. Сейчас рабочие укладывают брусчатку. После приступят к установке малых архитектурных форм.

Сотрудники администрации, депутаты Московской областной и Государственной Думы проверили ход работ. Они обсудили важный момент — возможность проведения Дня Победы на Центральной улице.

«Подрядчик планирует завершить все работы до начала лета, хотя по контракту срок окончания благоустройства — конец июня. При этом отмечу, что важнее все же качество, а не скорость», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Уже установлено освещение, обустроены пешеходные зоны, места отдыха и велодорожка. Реализация проекта проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».