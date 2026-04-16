Благоустройство центрального парка в Люберцах завершат в этом году

В Люберцах приступили к обновлению центрального парка культуры и отдыха. Работы проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На начальном этапе подрядчик провел демонтаж устаревших элементов инфраструктуры. Уже сняли старые скамейки, демонтировали урны и информационные конструкции, а также установили строительное ограждение с паспортом объекта и тематическим оформлением.

Рабочие разбирают пешеходные дорожки — сняли уже около 100 погонных метров покрытия.

Проект предусматривает комплексное обновление парка. Планируется полностью заменить покрытие прогулочных маршрутов, модернизировать систему освещения и установить камеры видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион».

Особое внимание уделят созданию новых зон для активного отдыха. В парке появится многофункциональное спортивное пространство с площадками для стритбола и настольного тенниса, а также с уличными тренажерами. Дополнительно обустроят беговую дорожку и тихую зону для спокойного отдыха.

При этом часть уже полюбившихся жителям объектов сохранят: памп-трек, площадку для дрессировки собак и «Автогородок». По итогам общественных обсуждений также приняли решение перенести аттракционы из центральной части парка в прогулочную зону.

Завершить работы по благоустройству планируют к концу года.