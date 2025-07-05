Благоустройство тротуара в поселке Малаховка под Люберцами завершат летом

В поселке Малаховка городского округа Люберцы близится к завершению благоустройство тротуара возле дома культуры «Шахтер» на улице Пионерской. Этот участок был включен в план ремонта и строительства пешеходных дорожек по просьбам местных жителей, высказанным во время выездного приема администрации.

Обновленный тротуар обеспечит удобство и безопасность для жителей и гостей поселка, сделав прогулки и передвижение по району комфортнее.

«Специалисты уже отсыпали основание из песка и щебня, установили бордюрный камень и уложили асфальт. Протяженность тротуара составляет 78 метров, общая площадь — 164 квадратных метра. В планах — установка перильных ограждений и обустройство пешеходного перехода», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Ранее в Малаховке была проведена реконструкция тротуара на улице Рельсовой, а также отремонтировано дорожное покрытие на Быковском шоссе между домами № 49 и № 52 по обращениям жителей.

Всего в рамках программы формирования комфортной городской среды в муниципалитете дорожные службы отремонтировали 15 участков тротуаров и обустроили шесть новых пешеходных зон.

Общая протяженность выполненных работ составила более пяти километров, площадь — свыше 11 тысяч квадратных метров.