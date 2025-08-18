Благоустройство территории детского сада на 250 мест началось в Балашихе

В микрорайоне Алексеевская роща городского округа Балашиха продолжают возводить детский сад на 250 мест. На объекте приступили к благоустройству территории.

Сейчас там монтируют наружное освещение. В помещениях здания выполняют внутреннюю отделку и фасадные работы. Устройство инженерных систем вышло на финальную стадию. Завершить строительно-монтажные работы планируют в четвертом квартале 2025 года.

Трехэтажное здание общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров будет включать 10 групп с игровыми зонами и спальнями. Для занятий предусмотрели кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда. Также в детском саду оборудуют пищеблок, прачечную и технические помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что 2025 году в регионе обновляют более чем 60 образовательных учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.