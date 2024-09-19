Благоустройство сквера вблизи гимназии № 56 завершилось в Люберцах

В Люберцах благоустроили территорию рядом с гимназией № 56 и техникумом, превратив пустырь в космический сквер. Это связано с тем, что школа носит имя Юрия Гагарина. В сквере появились рисунки созвездий на асфальте, 26-метровый спортивный снаряд, лавочки, качели и пергола для родителей.
Открытие сквера, на котором присутствовал глава округа Владимир Волков, стало радостным событием. Школьников угостили мороженым и предложили прокатиться на аттракционах.
Для детей установили безопасную площадку с современным покрытием. Сквер также оборудован освещением и видеонаблюдением. Благоустройство длилось менее трех месяцев, а на фасаде одного из домов появился мурал с портретом авиаконструктора Семена Алексеева, ставшим частью космической тематики.