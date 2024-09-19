Благоустройство сквера вблизи гимназии № 56 завершилось в Люберцах

В Люберцах благоустроили территорию рядом с гимназией № 56 и техникумом, превратив пустырь в космический сквер. Это связано с тем, что школа носит имя Юрия Гагарина. В сквере появились рисунки созвездий на асфальте, 26-метровый спортивный снаряд, лавочки, качели и пергола для родителей.