Благоустройство сквера в микрорайоне Дружба начали в Мытищах

В микрорайоне Дружба городского округа Мытищи началось благоустройство местного сквера, включенного в Народную программу «Единой России» по наказу жителей. Проект, согласованный с активными жителями, включает обустройство пешеходных дорожек, зон тихого отдыха, озеленение и установку камер видеонаблюдения «Безопасный регион».

В настоящее время подрядная организация выполняет подготовительные работы: устройство бетонного основания для пешеходных дорожек и установку бортового камня. На последующих этапах запланированы укладка тротуарной плитки и оборудование зон тихого отдыха. Дополнительно в сквере предусмотрено озеленение и подключение к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».

Работы ведутся при участии администрации и депутатского корпуса. Ранее проектные эскизы были согласованы с жителями, все пожелания учтены. Завершить благоустройство сквера планируется в сентябре текущего года.