Благоустройство сквера «Отдых» завершили в Жуковском

Специалисты провели комплексную реконструкцию территории. В сквере обустроили удобные и функциональные пешеходные зоны. На дорожках уложили прочное и эстетичное плиточное покрытие, обеспечивающим комфортное и безопасное передвижение для всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

В сквере появились современные и надежные скамейки для спокойного отдыха горожан, а также качели, оборудованные защитными навесами, что позволяет пользоваться ими в любую погоду. На территории установили современные системы наружного освещения. Контроль за общественным порядком обеспечивают камеры видеонаблюдения, интегрированные в единую систему безопасности городского округа.