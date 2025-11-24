Благоустройство сквера «Отдых» завершили в Жуковском

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Новое современное общественное пространство появилось возле станции «Отдых» МЦД-3. Качество работ лично проверил глава городского округа Андроник Пак.

Специалисты провели комплексную реконструкцию территории. В сквере обустроили удобные и функциональные пешеходные зоны. На дорожках уложили  прочное и эстетичное плиточное покрытие, обеспечивающим комфортное и безопасное передвижение для всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

В сквере появились современные и надежные скамейки для спокойного отдыха горожан, а также качели, оборудованные защитными навесами, что позволяет пользоваться ими в любую погоду. На территории установили современные системы наружного освещения. Контроль за общественным порядком обеспечивают камеры видеонаблюдения, интегрированные в единую систему безопасности городского округа.

