Благоустройство сквера на проспекте Боголюбова в Дубне завершат к октябрю

Специалисты приступили к финальной стадии преображения нового сквера в Дубне. Он появится во дворе домов на проспекте Боголюбова.

Сейчас рабочие заканчивают обустраивать тротуары. После они приступят к установке опор освещения и малых архитектурных форм.

«Работы идут активно, наблюдаем из окон каждый день, очень рады, что при этом соблюдается закон о тишине, рады, что прислушались к жителям и в основу проекта легли наши идеи. С нетерпением ждем, когда все сдадут», — поделилась председатель совета дома Юлия Попова.

Контролирует ход работ глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он регулярно выезжает на объект.

В рамках последнего выезда обсудили поставки лавочек, перголы, теннисных столов и другого оборудования. В ближайшие дни малые архитектурные формы уже привезут. Кроме того, на следующей неделе начнут высаживать деревья и кустарники.

«К началу октября сквер будет открыт для жителей!» — сказал Максим Тихомиров.