Благоустройство сквера имени Громцева в Дзержинском завершат в сентябре 2025 года

Зону популярна среди жителей. Здесь проводят свободное время мамы с детьми и ветераны СВО, поэтому внимание уделили доступной среде. Подрядчик обустроил пандус, безбарьерные спуски и поручни, а также тактильные указатели.

«Зона отдыха вошла в госпрограмму при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Первый этап реализован в прошлом году: обустроена новая тропиночная сеть, освещение, сцена, скамейки и урны, частично выполнено озеленение. Сейчас подрядчик укладывает плитку и рулонный газон, готовит основание под установку детской площадки», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Депутат Государственной Думы Михаил Терентьев отметил, что главная цель инспекции — убедиться в том, что место станет комфортным и безопасным для всех.

«Мы нашли место, где можно сделать удобный пандус, который позволит соединить верхнюю и нижнюю части парка. Там, где лестница, необходимо сделать контрастными первую и последнюю ступеньки, чтобы инвалиды по зрению и люди, передвигающиеся с тростью, видели, где она начинается, и не споткнулись», — пояснил Михаил Терентьев.

Глава Люберец поблагодарил парламентария за озвученные предложения и заверил, что подрядчик их учтет и реализует.

«Для нас важно, чтобы посещение обновленных зон отдыха было комфортным для всех жителей. Открытие сквера состоится 13 сентября. В этот день высадим 200 деревьев и кустарников. Обязательно приходите!» — подытожил Владимир Волков.

Отметим, в 2025 году в Люберцах благоустроят парк «Дружба», площадь Святителя Николая и Летний парк.