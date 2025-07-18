Благоустройство сквера «Блюдечко» началось в Коломне

В конце июля подрядчик приступил к благоустройству сквера «Блюдечко» в исторической части города. Работы планируют завершить в 2026 году.
Сквер «Блюдечко» — часть исторического маршрута. По близости от общественного пространства расположены 175 архитектурных памятников, в том числе старинные усадьбы и монастыри. Сквер получил такое название из-за панорамного вида.
Ключевым элементом обновления станет «след стены Кремля» — контур разрушенной в XIX веке крепости. Также в сквере обустроят прогулочные дорожки, зоны отдыха, смотровые площадки и экспозиции об истории коломенского кремля. В проект также включены «следы Косых и Мельничьих ворот».
Обновление сквера завершат в ноябре 2026 года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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