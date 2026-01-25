Благоустройство сквера «Аллея Ветеранов» начнется в Мытищах

В Мытищах благоустроят сквер «Аллея Ветеранов» площадью 1,7 гектара. Работы по созданию современной рекреационной зоны завершатся до конца года.

Проект реализуется в центральной части города, рядом с Олимпийским проспектом, в жилом районе имени Г. Т. Шитикова. Основная цель — создание комфортного пространства для отдыха более 15 000 жителей и студентов Мытищинского колледжа, расположенного вблизи сквера.

В рамках благоустройства будет установлена современная детская площадка с канатным комплексом, горками, каруселями, музыкальным ксилофоном и качелями, включая оборудование для маломобильных граждан. Также появятся шахматные столы с перголой, новые скамейки и урны. На территории сквера сохранятся два исторических памятника — военным ученым-связистам и полководцу А. В. Суворову.

Проект улучшит пешеходную доступность и транспортную связность района, используя существующие парковочные места и остановки общественного транспорта. По данным опроса, жители готовы активно посещать обновленную зону отдыха после завершения работ.