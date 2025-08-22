Благоустройство привокзального сквера началось в Павловском Посаде

Комплексное преобразование продолжается в привокзальном сквере Павловского Посада. После окончания работ здесь появится современная, функциональная и комфортная зона отдыха для жителей и гостей города.

В ходе благоустройства в сквере появятся сеть удобных пешеходных дорожек, новая парковка, современная детская игровая и универсальная спортивная площадки, зоны для тихого отдыха, стильная пергола с качелями, павильоны и навесы, новые скамейки и урны.

Кроме того, территорию озеленят. Здесь установят системы наружного освещения и видеонаблюдения.

Сейчас специалисты асфальтируют проезды и будущую парковку, укладывают тротуарную плитку, прокладывают кабели для системы освещения. Уже высадили деревья, частично посеяли газон, обновили остановку общественного транспорта.

Все работы идут по графику. Завершить благоустройство должны в октябре этого года.

Отметим, что преображение сквера проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».