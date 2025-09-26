Благоустройство площади Святителя Николая в Дзержинском начали в Люберцах

Работы стартовали на территории у памятного знака Святителю Николаю в середине сентября. Обновление площади было включено в областную программу благоустройства малых общественных территорий.

Сейчас подрядная организация выполняет демонтажные работы. В результате благоустройства территория сквера расширится за счет дополнительного пространства, расположенного за памятным знаком.

Директор территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская рассказала, что на площади обновят дорожки и обустроят тротуары, установят новые скамейки, дополнительные опоры освещения, а также камеры видеонаблюдения

После окончания основных работ, которые завершатся осенью, специалисты приступят к реставрации памятного знака Святителю Николаю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок.